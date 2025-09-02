Балистична ракетна система „Искандер-М“ унищожи една от малкото местни украински пускови установки за крилати ракети „Нептун“, пише военното издание Military Watch. Това следва постоянната тенденция към използване на „Искандер-М“ за неутрализиране на висококачествени ракетни системи на въоръжение в Украйна, включително множество далекобойни ракетни системи земя-въздух MIM-104 Patriot.

Украинската пускова установка е била разположена в спорната Запорожка област и според съобщенията десет души от нейния персонал са загинали при унищожаването ѝ. Въпреки че системата „Нептун“ е ограничена от дозвуковата си скорост и относително краткия си обхват на поразяване от 300 километра, украински правителствени източници наскоро твърдят, че е разработен нов вариант с обхват на поразяване от 1000 километра, който би позволил удари срещу по-слабо защитени цели дълбоко зад руските линии. Съобщава се, че са положени и усилия за значително увеличаване на производството, тъй като броят на наличните пускови установки остава нисък.

Руските въоръжени сили изглежда са дали приоритет на атаките не само срещу украинските ракетни системи, но и срещу отбранително-промишлени съоръжения, допринасящи за ракетните им програми.

Насочването към четири такива съоръжения в средата на август представлява сериозен удар за украинската програма за балистична ракета „Сапсан“.

ФСБ твърди, че щетите върху украинския военно-промишлен комплекс от атаката са „колосални“ и че Украйна е планирала да използва далекобойни ракети „Сапсан“ за удари дълбоко в руска територия.

Украинският отбранителен сектор е получил значително финансиране и подкрепа от целия западен свят и наред с производството на дронове, които са били използвани за поразяване на цели на хиляди километри в Русия, производството на крилати ракети също е специално посочено, за да получи финансова подкрепа.

В средата на август украинският отбранителен сектор представи крилата ракета „Фламинго“, за която се твърди, че има обхват над 3000 километра, което ѝ позволява да поразява цели в европейска Русия и в Сибир. Очаква се поразяването както на пускови установки за крилати ракети, така и на големи промишлени съоръжения да остане ключов приоритет за руските въоръжени сили за защита на вътрешността на страната от атаки.