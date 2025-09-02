Русия обмисля производство на изтребители Су-57 в Индия

Русия проучва възможността за отпускане на инвестиции, необходими за производството на изтребители Су-57 в Индия, пише ANI.

Посочва се, че Индия се нуждае от най-малко две-три ескадрили самолети от пето поколение. Сред основните претенденти се разглеждат руският Су-57 и американският F-35.

Поради това Москва, стремяща се да представи своята платформа, започна проучване, за да разбере как най-добре да създаде производствени мощности в Индия.

Както заявяват официални лица пред индийската медия, комплексът в Нашик на компанията Hindustan Aeronautics Limited, който вече произвежда Су-30MKI по лиценз, при необходимост може да бъде реорганизиран за производство на Су-57.

Посочва се, че с цел намаляване на разходите и ускоряване на сроковете не е изключено да бъдат привлечени и други производствени центрове, където се произвежда оборудване от руски произход.

Забележително е, че тази новина се появи на фона на разширяването на консултациите по въпросите на отбраната между Москва и Ню Делхи, въпреки изострянето на отношенията между Индия и САЩ поради митата и острата реторика на администрацията на САЩ.

Отбелязва се, че руските власти неколкократно са предлагали на Индия да закупи Су-57. Става въпрос и за високотехнологични системи за противовъздушна отбрана, като С-400 и С-500.

В публикацията се посочва, че Индия е участвала в руския проект за изтребител от пето поколение преди повече от десет години, но се е отказала от него поради различия. Въпреки това, в момента възстановяването на сътрудничеството може да се осъществи "предвид глобалната ситуация“.

Посочва се, че САЩ настояват за въвеждането на F-35 в арсенала на Индия, въпреки опитите на Ню Делхи да прокара собствена програма за създаване на изтребители от пето поколение. След получаване на разрешение през 2024 г. индийският самолет се очаква да извърши първия си полет до 2028 г. и може да влезе в експлоатация около 2035 г.