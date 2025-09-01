Путин: С Тръмп постигнахме споразумения в Аляска, надявам се, ще се движим в тази посока, отваряйки пътя към мир в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че е постигнал „споразумения“ с американския президент Доналд Тръмп за края на войната в Украйна по време на срещата им в Аляска миналия месец, съобщи Би Би Си.



Руският президент обаче не каза дали ще се съгласи на мирни преговори с украинския президент Володимир Зеленски с посредничеството на Тръмп.

След срещата в Аляска специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че Путин е дал съгласие за гаранции за сигурността на Украйна като част от евентуално бъдещо мирно споразумение, макар че Москва все още не е потвърдила това.

В изказване по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай Путин продължи да защитава решението си да нападне Украйна, като отново обвини Запада за войната.

Путин говори в Тиендзин, където се срещна със Си Дзинпин и Нарендра Моди. Той благодари на китайския и индийския лидери за подкрепата им и усилията им да „улеснят разрешаването на украинската криза“.

В речта си Путин също така заяви, че „постигнатите споразумения“ по време на срещата му с Тръмп в Аляска „надявам се, ще се движат в тази посока, отваряйки пътя към мир в Украйна“.



В същото време той повтори тезата си, че „тази криза не е предизвикана от руската атака срещу Украйна, а е резултат от преврат в Украйна, подкрепен и провокиран от Запада“.

Той също така приписа войната на „непрекъснатите опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО“.

Коментарите на Путин идват дни след като Русия започна втората по големина въздушна атака срещу Украйна от началото на войната.

В петък френският президент Еманюел Макрон заяви, че Путин е изправен пред крайния срок, определен от Тръмп за понеделник, за да се съгласи на мирни преговори със Зеленски.



Ако руският лидер не се съгласи, „това ще покаже отново, че президентът Путин е манипулирал президента Тръмп“, заяви Макрон.

В интервю за CNN на 22 август самият Тръмп отново даде на Путин „няколко седмици“ да даде отговор, преди САЩ да предприемат действия.

