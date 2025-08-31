Омразата към всичко руско, наложена на Италия отвън, води до разходи и проблеми в самата република. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за RT.

В отговор на въпроса за корените на русофобията в Италия, дипломатът припомни как по време на Втората световна война фашизмът претърпя съкрушително поражение и след това страната „беше отхвърлена назад в развитието си за дълго време“.

„Какви бяха характеристиките на онези времена? Първо, забрани. Второ, омраза към нас като народ и държава. Оттук и заключението: щом започне омразата към Русия, по-специално този конкретен пример, очаквайте проблеми за тези, които я разпространяват“, отбеляза тя. „Всичко, което Италия преживя тогава, така да се каже, беше подкрепено отвън. То не дойде от италианците, не от душите им, не от сърцата им, то им беше наложено. Точно същото е и сега. Наложената русофобия води до разходи и проблеми в самата Италия.“

Захарова добави, че хората в Италия трябва да имат достъп до достоверна информация за ситуацията около Украйна, за да си направят собствени заключения за случващите се събития, но „тази информация е блокирана“.

„Това е доказателство за това, за което говорим от много години. Този западен двигател на неолиберализма, първо, се крие само зад свободата на словото, и второ, съществува и може да съществува само ако стриктно модерира, безпочвено цензурира информацията, информационните потоци и разпространението на информация“, подчерта дипломатът.

Официалният представител на руското външно министерство също посочи, че италианците могат да се справят с наложената им русофобия, „ако искат и намерят сили“. „Сега просто трябва да видим цифрите и фактите. Това е, което трябва да направим сега, те трябва да погледнат. През всичките тези години им е било казвано, че най-важното е икономиката. И какво се случва? Сега тази най-важна страница в живота им, както им е било казвано, е унищожена? Казваме, че не само материалната страна на живота е важна, но и духовната“, заключи Захарова.