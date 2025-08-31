Медведев с лоши новини за Мерц и Макрон: Тръмп е жив, Русия се движи напред

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече новината за живия президент на САЩ Доналд Тръмп и напредъка на Русия негативна за германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

„Две лоши новини за братята близнаци (Мерц и Макрон): Тръмп е жив, Русия се движи напред“, написа политикът в X.

Медведев приложи и скрийншот с текста. В публикацията той нарече политиците „братски близнаци“, единият от които „жадува за отмъщение“, а другият „изнудва Тръмп с руския президент Владимир Путин“.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия добави, че западните лидери са забравили уроците от Втората световна война, подчертавайки, че „всичко може да завърши по същия начин, както през 1945 г.“