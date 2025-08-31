Путин и Си Дзинпин са обсъдили резултатите от руско-американските преговори в Аляска

Руският президент Владимир Путин успя да обсъди резултатите от руско-американските преговори в Аляска с китайския президент Си Дзинпин. Това съобщи на журналисти президентският помощник Юрий Ушаков.

„Да, нашият президент, на първо място, общува много подробно, разбира се, с председателя на КНР. Те седнаха заедно и успяха да разговарят активно и много ефективно. Включително, както ми каза нашият президент, бяха обсъдени последните контакти с американците, нашите контакти с американците“, каза той.