Изявлението на германския канцлер Фридрих Мерц за предполагаемата намеса на Русия в германските дела чрез социалните мрежи е „въпрос за психиатри“, заяви пред руска медия говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Дипломатът коментира думите на Мерц, който заяви, че Германия е в състояние на конфликт с Руската федерация. Според него тази ситуация се дължи на факта, че Русия уж „дестабилизира голяма част“ от Германия и извършва интервенционни операции чрез социалните мрежи.

„Мисля, че това е нещо за психиатрите: Германия снабдява неонацисткия режим в Киев с оръжия, включително тежка военна техника, от три години, а сега социалните мрежи започват да се тревожат“, каза тя.

Според Захарова милиони хора страдат заради намесата на Запада, НАТО и не на последно място на Германия във вътрешните работи на Украйна, което доведе до държавния преврат през 2014 г. и унищожаването на държавността.

„Стотици хиляди убити, осакатени – в резултат на измамата, извършена от Берлин, световната общност по въпроса за Минските споразумения. А сега се оказва, че котки ги заплашват в социалните мрежи“, отбеляза тя.