Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ към Украйна

Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ от Черно море към Украйна.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

„Изстрелвания на „Калибър“ са регистрирани от района на Новоросийск“, отбелязаха военните в 03:28.

Трябва да се отбележи, че изстрелванията се състояха на фона на мащабна атака с ударни дронове по почти цялата територия на страната, както и на заплахата от балистични удари.

Мониторингови платформи съобщават за около 20 ракетни удара по Днепър и Запорожие.

„Калибър“ (на руски: ОКР „Калибр“) е семейство крилати ракети, разработени в ОКБ-8 (НПО „Новатор“), Русия (СССР).

Противокорабната крилата ракета от това семейство има кодовото обозначение на НАТО SS-N-27 "Sizzler", за унищожаване на наземни цели - SS-N-30. Експортните версии на комплекса се наричат Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).

Някои модификации на това семейство ракети могат да бъдат оборудвани с ядрена бойна глава.

Семейството ракети „Калибър“ е създадено на базата на два проекта: стратегическата ядрена крилата ракета 3M10, разработена в конструкторското бюро „Новатор“ от 1975 до 1984 г., с боен радиус от 2500 км, и конкурсът за противокорабна ракета „Алфа“ (конструкторско бюро „Тюркоаз“).