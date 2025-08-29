Дронове на изпитателния център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ унищожиха временни пунктове за разполагане на личен състав и тежки хеликоптери на украинските въоръжени сили в зоната на специалните операции. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Министерството на отбраната на Русия публикува кадри от унищожаването на автомобилна и бронирана техника, елементи от системи за комуникация и електронна война, временен пункт за разполагане на военнослужещи от украинските въоръжени сили, както и кадри от въздушен таран на вражески безпилотни летателни апарати в района на специална военна операция от екипажи на дронове FPV от Изпитателния център за перспективни безпилотни технологии „Рубикон“ на Министерството на отбраната на Русия“, се казва в изявлението.