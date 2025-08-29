След срещата на Тръмп с Путин: Има затопляне в отношенията между руски и американски учени

След срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин се наблюдава затопляне в отношенията между руски и американски учени. Това съобщи в интервю за ТАСС в кулоарите на форума „Технопром-2025“ Евгений Левичев, академик на Руската академия на науките, заместник-директор на Института по ядрена физика на Сибирския клон на Руската академия на науките и директор на Центъра за колективно ползване „СКИФ“.

„Сред американските учени започна движение за възстановяване на отношенията с руски организации. Информация от нашите другари, които работят в САЩ през последните дни показва, че там има истинско затопляне. Например, един от моите добри приятели каза, че ако по-рано е било строго забранено да се общува с руски учени от работното място чрез служебен компютър, било е възможно само от вкъщи, сега му е казано: „Моля, общувайте“, каза той.

Академикът цитира и статии, публикувани в списание Physics Today, където учените заявяват, че науката трябва да бъде извън политиката. Освен това физикът отбеляза, че американските научни издания, за разлика от европейските, не принуждават руските учени да заличават връзки с организации от Руската федерация при публикуване на изследвания.

Той добави, че преди американците да наложат санкции, отношенията между учените са били много добри. По-специално, учени от Института по ядрена физика на Сибирския клон на Руската академия на науките са работили в Съединените щати. Редица изследователи от института сега заемат високи позиции в американски научни организации в областта на синхротронните изследвания.

„Ние не започнахме това. Във всеки момент, когато те са готови да се отворят, ние сме готови да продължим отношенията с тях“, отбеляза Левичев.

Според него, ако отношенията се възстановят, тогава сътрудничеството между учените може да продължи, включително в синхротронните изследвания.

„В Америка има много добри източници на синхротронно лъчение. Неотдавна в Аргонската лаборатория беше пуснат нов източник от четвърто поколение. Бихме могли да си сътрудничим и с тях, както с китайците, както в областта на експериментите със синхротронно лъчение, така и в областта на създаването на нови излъчващи устройства“, добави той.

