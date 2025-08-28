Кремъл изрази надежда, че разследването на саботажа на „Северен поток“ скоро ще приключи и имената на поръчалите и извършилите атаката ще бъдат оповестени публично. Това стана ясно от брифинг на прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Разбира се, удовлетворяващо е, че това разследване за експлозията на „Северен поток“ е в ход и искам да вярвам, че то ще бъде доведено до край и че ще бъдат посочени не само извършителите, но и поръчалите тези терористични актове“, каза говорителят на Кремъл.

„Бих искал да припомня бясната кампания, която беше разгърната срещу Русия след тази терористична атака. Няма да е трудно да се назоват онези медии и онези западни политици, които отправиха фалшиви, необосновани обвинения срещу нашата страна“, отбеляза Песков.

Той също така подчерта, че западните разузнавателни служби, разследващи терористичния атентат, нямат никакъв контакт с Русия.

На 26 септември 2022 г. бяха регистрирани безпрецедентни разрушения по три тръби на „Северен поток“ и никога непуснатия в експлоатация „Северен поток 2“. Както отбеляза руският външен министър Сергей Лавров, Москва няма съмнение, че експлозията на „Северен поток“ е извършена с подкрепата на Съединените щати. Главната прокуратура на Руската федерация образува дело за акт на международен тероризъм.

Песков коментира и напредъка на мирните преговори с Украйна. По думите му Русия не е постигнала никакви споразумения с Киев за установяване на въздушно примирие.

„По този въпрос не бяха постигнати никакви споразумения. Повтарям още веднъж: всичко, което може да се обсъжда в контекста на търсене на начини за постигане на траектория на уреждане, трябва да се обсъжда дискретно“, заяви представителят на Кремъл.

По-рано беларуският президент Александър Лукашенко предположи, че уреждането на конфликта в Украйна може да започне с установяването на въздушно прекратяване на огъня.

Руското правителство предприема енергични мерки за осигуряване на стабилност на цените на бензина, ситуацията е под контрол. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Има колебания в цените на горивата по различни причини. Но знаете, че правителството предприема енергични мерки, за да гарантира, че ценовото ниво на енергията и бензина остава стабилно“, коментира Песков друга новина - че Русия остава без петрол. Той припомни забраната за износ на бензин. „Вземат се мерки, пазарът е стабилен, ситуацията е под контрол“, обобщи той.

В периода от 19 до 25 август 2025 г. са регистрирани промени в цените на моторните бензини в 76 субекта на Руската федерация, най-вече в Република Дагестан (+8,5%) и Чеченска република (+5,7%). В Москва и Санкт Петербург през изминалия период цените на моторните бензини са се увеличили съответно с 0,3% и 0,1%.

На наблюдаваните бензиностанции в Москва бензин АИ-92 можеше да бъде закупен на цена от 56,99 до 64,99 рубли, АИ-95 - от 62,99 до 72,99 рубли, АИ-98 и по-висок - от 83,2 до 90,16 рубли за литър. В Санкт Петербург бензин АИ-92 струваше от 57,5 ​​до 59,52 рубли, АИ-95 - от 62,2 до 66,18 рубли, АИ-98 и по-висок - от 85,5 до 90,04 рубли за литър.