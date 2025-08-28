Русия атакува Киев с дронове и ракети „Кинжал“, има загинали и ранени

Руските сили започват масирана атака срещу Киев през нощта, използвайки дронове и балистични ракети „Кинжал“. Съобщава се за един загинал и ранен, както и за пожари, падащи отломки и множество спасителни повиквания.

Всичко, което е известно към момента за масираната атака на противника, е в материала на РБК-Украйна.

Трима души загинаха и 12 бяха ранени в Киев. В Дарницки район е разрушена пететажна сграда, има щети по жилищни сгради

Щети са регистрирани в четири района на столицата.

От вечерта на 27 август във въздушното пространство на Украйна са регистрирани голям брой „Щахиди“. Има съобщения за изстрелвания на вражески дронове едновременно от няколко посоки.

Освен това, около 3 часа сутринта руснаците изстреляха няколко балистични ракети към столицата.

Украинските ВВС също предупредиха за изстрелването на „Кинжали“, като в Киев бяха регистрирани поне две високоскоростни цели. Преди това обаче в региона се чуха само последиците от балистичната вълна, дължаща се на полета на „Кинжала“.

Според KMVA, към 5:00 ч. сутринта в столицата броят на загиналите се е увеличил до 3 души, а ранените са 12. Сред загиналите има и дете.

Съобщава се също, че лекарите са хоспитализирали 11 души. Включително две деца - на 7 и 10 години. Освен това е пострадал и 17-годишен тийнейджър.