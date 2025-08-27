Мощна експлозия разтърси магистралния нефтопровод "Рязан – Москва"

В Русия избухна тръбопровод, който доставя нефтопродукти в Москва. На 26 август 2025 г. на територията на област Рязан се е случила мощна експлозия на магистралния нефтопровод "Рязан – Москва“. Той е един от основните източници на доставки на нефтопродукти в столицата на Русия. За това са съобщили за Канал 24 информирани източници в ГРУ.

An explosion occurred overnight on the main oil russian pipeline « Ryazan-Moscow » in Ryazan, one of the main sources of oil product supply to Moscow.

After it, a strong fire started on the section of the main oil pipeline, said 🇺🇦 military intelligence & 🇺🇦Interfax. #StopRussia pic.twitter.com/8yjRObVvUQ — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) August 27, 2025

Както са отбелязали източнцте на медията от Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна, след появата на съобщения в публичните групи на град Рязан за силен "гръм“ на участък от магистралния нефтопровод, е започнал силен пожар. Вече след няколко часа руснаците са изтеглили автомобилите на спешните служби за ликвидиране на пожара.

Според местни жители, в района на село Божатково, железопътния район на град Рязан, се намират правоохранителни органи и ремонтни бригади, които се опитват да ликвидират последствията от експлозията и пожара.

Съобщава се, че от 2018 г. този магистрален тръбопровод е препрофилиран за доставки на автомобилен бензин от компанията "Транснефт“, която снабдява армията на Русия.

Според информация на ГРУ, в резултат на инцидента транспортирането на нефтопродукти до Москва е спряно за неопределен период, а представители на "Транснефт“ изчисляват загубите.