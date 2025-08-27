Над 1000 учители не достигат, пенсионери запълват дупките

Близо половината учители са в пред-пенсионна възраст

Повишените заплати не са стимул, много от завършилите педагогически специалности, избират друга работа

България е в челната петица по застаряващи преподаватели, според Евростат

Над 1000 учители по различни дисциплини не достигат, а във всички градове има обявени свободни позиции. От министерството на образованието и науката обясниха, че всяка година е така, но до 15 септември се намират хора, които да заемат вакантните места. От МОН признаха, че това са най-често пенсионери или студенти, които още преди да са получили диплом за висше предпочитат да работят и да учат задочно.

“Във всички административни области в страната има огромен недостиг на педагогически кадри по много широк спектър от учебни дисциплини. Тенденцията продължава - търсят се учители по математика, биология, химия, физика особено. Но тази година ни направи силно впечатление, че много се търсят учители по физическо възпитание и спорт, което за нас беше изненада”, коментира учителят и съосновател на приложна академия за образование д-р Теодора Димитрова.

Според нея най-драматична е ситуацията в София-област, където много от хората предпочитат да работят в столицата.

Според Теодора Димитрова много от завършилите педагогически специалности предпочитат да работят не по специалността и избират нещо, което им носи по-високи доходи.

Младите кадри често остават без подкрепа и менторство, а новоназначените учители влизат в класните стаи неподготвени за реалните предизвикателства. Практиката по време на университетското обучение е твърде кратка, а управлението на клас и справянето с нормативните изисквания са сериозни изпитания, смята Димитрова.

“Един студент излиза от университета и влиза в класната стая - пуснат е сред 25 деца и той просто трябва да почне да преподава. Нямаме менторски програми, които да го подкрепят. В образованието, за разлика от много други сфери, няма човек с опит, който да застане до него и да му помага. А това е от огромно значение, защото само заплатите не са фактор - новите учители имат нужда от подкрепа и наставничество”, подчерта Димитрова.

Данните сочат, че близо половината от учителите в страната са в предпенсионна възраст. Това означава, че недостигът тепърва ще се задълбочава. Според Димитрова решението е да се отворят повече възможности за хора с различен професионален опит, които искат да преподават.

България е сред петте държави в Европейския съюз (ЕС) с най-застаряващи учители, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Почти 20% от учителите у нас са на възраст от 50 до 54 години, още толкова са на възраст от 55 до 59 години, а близо 10 на сто са от 60 до 64 години. Около 3% е делът на учителите в България на възраст над 65 години. Така почти половината учители у нас са близо до или са навършили пенсионна възраст.

Според Асен Александров - директор на 51-во средно училище “Елисавета Багряна” в София и председател на Сдружението на директорите в средното образование много от завършилите педагогически специалности не желаят да започнат работа в училище, където отговорността е голяма, а заплатите не са привлекателни. Един млад учител не получава повече от 1500 лв. дори след неколкократните увеличения на заплатите. След 30 г. стаж учителската заплата достига 2 500-2700 лв., обясниха педагози.

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, пред “Труд news”: След седем години няма да има учители по математика

В момента най-много се търсят учители по математика и информатика. Причината е, че природните науки са трудни и младите хора не искат да си усложняват живота.

Очаквам след седем години да нямаме учители по математика и да разчитаме само на пенсионерите.

Има много начални учители, много завършили предучилищна педагогика и изобилие от учители по физическо. За едно свободно място за учител по физическо в София кандидатстват по 80 колеги. В страната работят около 1300 пенсионери, тази година отново ще разчитаме на тях, защото въпреки високите заплати и 9-те педагогически факултета недостиг има.

Правилно беше това, че висшите училища въведоха и изпит по говорни умения за педагогическите специалности.

Директорите на училища казват, че по 50-60 кандидата се явяват за едно работно място, но им било трудно да изберат най-подходящия кандидат. Първо се провежда вътрешен конкурс. Освен знанията и стажа много важно е как контактува с учениците и родителите, важно е и персонализираното отношение на учителя към учениците, както и говорните умения.

Над 70 на сто напускат още първата година

Едва 7,5 на сто от педагозите са на възраст под 30 г.

Силвия Зубева през 2014 г. бе учителката, която привлече вниманието на медиите и на учениците си. Учителката от 119-то СОУ в столицата стана известна, когато снимката є обиколи социалните мрежи.

Едва 7,5% от всички учители в България са на възраст под 30 години. Това сочи статистика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така страната ни изостава в сравнение с другите европейски държави.

Средната възраст на педагозите към момента у нас е 52 години, като е намалена за последните шест години, когато е била 55.

Над 70 на сто от учителите не се задържат и напускат още през първата година. Според статистиката средната възраст на преподавателите в България е с десет години по-висока от средноевропейската.

Като причини за текучеството педагозите се посочват ежедневният стрес, липсата на социални умения и подкрепа, срочните договори, административната тежест и допълнителните дейности, с които са натоварени учителите. Педагогическите специалисти към момента са 83 641.

Във Варненско търсят учители по природни науки и чужди езици

Три училища остават затворени за година заради основни ремонти

Най-скъп ще е ремонтът на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, за който общината осигури 2 млн. лв. дофинансиране. Догодина на покрива на школото ще бъде монтирана фотоволтаична централа.

Даниела Фархи,

Труд news, Варна

Близо 60 вакантни позиции за преподаватели има в училищата във Варна и региона по-малко от месец преди началото на новата учебна година. Търсят се основно учители по химия, физика, математика, но има доста оферти и за учители по английски, немски, руски и португалски език. Дори в езиковите гимназии осигуряването им е трудно, затова част от преподавателите по чужди езици остават на работа след навършването на пенсионна възраст. За разлика от предишни години сега обаче няма недостиг на преподаватели по информатика. Текущите летни ремонти на учебните заведения във Варна са пред финал и ще приключат преди 15 септември, но три основни училища ще останат затворени през цялата учебна година заради започнали основни ремонти. Те се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост, като във всяко от школата ще бъдат инвестирани по 4,5 млн. лв. Срокът за приключване на реконструкциите е края на май 2026 г. Затова близо 2200 възпитаници на ОУ “Йордан Йовков”, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” и ОУ “Добри Чинтулов” ще трябва да посещават други училища. Графиците за разпределение на класовете в първите две учебни заведения вече са готови, но в третото не е така. За проблема алармираха притеснени родители, а причината за забавянето е изборът на нов директор, който приключи преди дни. Негова е задачата да разпредели паралелките от 1 до 7 клас в определените четири приемащи училища, обясниха от общината.

Михаил Ненов, зам. кмет по образованието в Община Бургас: Най-много се търсят преподаватели по физика и математика

Мария Кехайова,

Труд news, Бургас

“В бургаските училища почти няма недостиг на учители, но това, което излиза на преден план като трудност по отношение на намиране на кандидати, и то качествени, е търсенето на преподаватели по математика и физика. Липсват учители в областта на точните науки.

В последните години повишаването на възнаграждението на учителите, направи професията атрактивна, но повечето млади хора се насочват към по - леките специалности, като например предучилищна и начална педагогика. Там вече има прекомерно много специалисти, които дори не могат да се реализират, защото местата са заети.

Докато физиката и математиката, точните науки, са трудни, иска се много учене и по тази причина кадрите не достигат. Затова и в доста училища работят преподаватели в пенсионна възраст, специалисти по тези предмети.”

Това обясни пред "Труд news" Михаил Ненов, заместник кмет по образованието в Община Бургас.

Точно сега е периодът, в който се търсят преподаватели и всяко училище набира преподавателския си състав. Има търсене и за учители по английски език, казаха от РУО.

Обикновено се явяват по 4-5 кандидата за позиция

В област Благоевград търсят 43 педагози

Светлана Василева,

Труд news, Благоевград

В навечерието на учебната 2025/2026 година в област Благоевград са обявени общо 43 свободни учителски позиции. Това показват публикуваните обяви в училища и детски градини от региона.

Най-много свободни места има за: учители в детски градини - 9 позиции в Благоевград, Петрич, Гоце Делчев и по-малките общини. Търсят се и начални учители и учители в групи целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) - 7 позиции в Банско, Благоевград и Сандански. В училищата се търсят учители по математика и информационни технологии - 5 позиции, основно в Сандански, Петрич и Благоевград, учители по музика - 7 позиции, включително лектори по гайда, цигулка и китара в Националната хуманитарна гимназия - Благоевград.

Съществува търсене и на преподаватели по български език и литература, философия, история, география, професионални дисциплини, както и ресурсни учители.

При обявяване на свободни позиции винаги се явяват поне по 4-5 кандидати.

Вакантните места в Града на тепетата са 86

В Пловдив търсят даскали по английски

В Пловдив учителите по английски език се оказват дефицитни. Очаква се в началото на септември да се увеличи броят на свободните места за учители, като най-търсени са преподавателите по математика, информатика и чужди езици. От учителския синдикат в града уточняват, че не са разкрити нови места, а има напуснали или пенсионирани преподаватели.

Предложенията за работа са обявени в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието. Както в много от другите по-големи градове в страната, в Пловдив се търсят най-много учители по английски език. Най-малко са местата за учители по български език, изобразително изкуство и музика. В Бюро по труда “Пълдин” са обявени 79 работни места за учители, а в “Родопи” - 7.

Забраната за смартфони в клас влиза от ноември

Часовете да започват с час по-късно, предлагат от МОН

И в момента има забрана за смартфони в час

Българските ученици имат най-висок процент на разсейване заради мобилни устройства, припомни Красимир Вълчев изследването на PISA.

Учебните часове да започват с половин или един час по-късно предлагат от образователното министерство. Всяко училище трябва да реши в колко часа да започват часовете и след това трябва да съгласува решението си с министерството.

“Подготвил съм писма педагогическата и родителска общност да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден”, съобщи образователният министър Красимир Вълчев.

Той каза, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим, особено при две училища, които делят една сграда.

“В София има над 80 училища на двусменен режим. Има градове, които са изцяло на едносменен режим. Но в четирите най-големи града има най-голям недостиг и не става без строене и дострояване”, каза Вълчев.

Той подчерта, че всички анализи показват, че когато учениците започват половин или един час по-късно, се подобрява мотивацията им за учене и резултатите.

Забраната са смартфони в училище се очаква да влезе в сила още от ноември, коментира министърът на образованието. Дотогава той се надява депутатите окончателно да приемат промените в Закона за предучилищното и училищно образование.

Вълчев припомни, че и в момента има забрана за използване на телефона в час, но текстът е от годините, когато телефоните не бяха смартфони. Днес говорим въобще за смарт устройства, уточни министърът.

“Убедени сме, че децата ще станат по-концентрирани и по-пълноценни”, заяви министърът на образованието.

Българските ученици имат най-висок процент на разсейване заради мобилни устройства, припомни Вълчев изследването на PISA.

Екраните имат негативно въздействие особено в ранна детска възраст, каза той апелира и родителите също да предприемат мерки.

МОН са изготвили и препоръки към училищата как да ползват устройствата с образователни цели.