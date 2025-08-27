Западните страни дадоха индулгенция на Владимир Зеленски, и то със собствените си пари. Това заяви официалният представител на МВнР на Русия Мария Захарова в ефира на радио Sputnik, коментирайки атаките на Въоръжените сили на Украйна срещу петролопровода „Дружба“.

„Според Запада не е нужно да се борим с престъпленията и с първопричините за тях – може просто да ги легализираме, и така ще станат по-малко. Фантастична логика. И всъщност на Зеленски му издадоха точно такава индулгенция. Само че отидоха още по-далеч – дадоха му я не за негови пари, а вероятно за свои. Той за нея не плати нищо. Истината е, че в жертва даде живота на украинските граждани“, каза тя.

„Тоест за тази индулгенция, която се намира изцяло в сферата на правния нихилизъм, и която издадоха на Зеленски, той плати с живота на украинците“, продължи представителката на руското външно министерство. „ Затова какво изобщо да се иска от него, да му се диктува или обяснява? Това е напълно безполезно. Трябва да се обяснява на международната общност – на тези, които му доставят оръжие, пари, които продължават да го аплодират за всяко негово престъпление. На тях трябва да се обяснява.“

Миналата седмица ВСУ нанесоха няколко удара с безпилотни апарати и ракети по инфраструктурата на петролопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия бяха временно спрени заради ремонт на магистралата. Будапеща поддържа контакт с Москва по този въпрос.

На 24 август, на пресконференция в Киев, Зеленски бе попитан дали ударите по петролопровода „Дружба“ са увеличили шансовете за премахване на унгарското вето върху присъединяването на Украйна към ЕС. „Ние винаги сме подкрепяли приятелството между Украйна и Унгария, а сега съществуването на тази „Дружба“ зависи от Унгария“, отговори Зеленски.