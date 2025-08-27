МО на Русия: Су-25 унищожи бронирана техника на украинските въоръжени сили

Още по темата: МО на Русия: Руски сили за противовъздушна отбрана свалиха 191 украински дрона и шест управляеми бомби 26.08.2025 13:47

Екипажи на щурмови самолети Су-25 от руските Въздушно-космически сили унищожиха вражески личен състав и бронирана техника в зоната на отговорност на групировката „Восток“. Това казаха отсъобщи руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Екипажите на щурмови самолети Су-25 унищожиха личния състав и бронираната техника на украинските въоръжени сили. Ракетите бяха изстреляни по двойки от малка височина“, се казва в изявлението.

От ведомството уточниха, че след изпълнение на бойната мисия екипажите са извършили маневра, освобождавайки топлинни капани, и са се върнали на летището за излитане.