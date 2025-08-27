Бързи и яростни или защо държавата не може да се справи с гонките

Ако някой каже, че не е чувал за гонки в София, вероятно е бил в кома през последните 15-20 години

Булевардите, на които се провеждат подобни състезания, са няколко, добре известни на всички, най-вече на органите на реда

Незаконните гонки са обществена тайна – всички знаят за тях, но когато трябва да се намеси полицията, изведнъж се оказва, че те едва сега разбирали, че на някой булевард от години младежи си устройват екстремни нощни забавления.

Така и тези дни новината, че Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, предизвика по-скоро смях. Значи, трябва да има репортаж или някой да пострада, за да се задейства държавната машина? Интересна е и квалификацията – на СРП – „заради съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер“. Съмнения? Явно гонките не са непълно незаконни, което е абсолютен оксиморон...

Конкретно този път, поводът за досъдебното производство, е гонка на „Околовръстния път“, на който от години има подобни „състезания“. Ако някой каже, че не е чувал за тях, вероятно е бил в кома през последните 15-20 години. Как за толкова дълъг период полиция и прокуратура не са знаели, е въпрос с повишена трудност.

От другия месец влизат в сила и някои промени в Закона за движение по пътищата, според които общинските камери в цялата страна вече ще следят и за пътни нарушения. Предстои да се регламентира и в какъв вид метаданните ще бъдат предавани към системите на МВР. Но трябва и министерството да приключи изготвянето на наредбата, която ще регламентира техническите средства. Центърът за контрол на трафика също планира да постави 20 камери за скорост на булевардите, за които се знае, че се използват за нерегламентирани състезания. Общо взето, на думи всичко звучи страхотно.

А не е и сега да липсват начини за практическото осъществяване на контрол – към момента 800 камери денонощно следят трафика в София, като близо половината от тях разпознават и регистрационните номера на автомобилите. Но всеки път, когато стане дума за санкции или установяване на подобни нарушения, се чува: „предстои“, „в бъдеще“, „първо трябва да се направи това, за да може след това онова“.

През това време, почти ежедневно, четем за катастрофи, настъпили след гонки. През годините има десетки пострадали, има и убити след подобни екстремни преживявания, осъществявани по булевардите – не само в София, разбира се. Варна, Бургас, Пловдив, Русе не изостават, като отново всички са наясно кои са местата. Но извън големите градове, ситуацията не е по-различна и в малките, да не говорим за стотиците села. Преди години, при подобна гонка в Лесидрен, загинаха двама непълнолетни.

Още тогава, преди почти десетилетие, МВР отново ни уверяваше, че много отговорно и сериозно контролира и санкционира подобни незаконни състезания. Но ето, толкова години след това, отново се чака някой да сигнализира, за да се задействат всички органи.

През 2015 г., именно заради гонките, имаше предложение за три години затвор при превишаване на максимално разрешената скорост с над 60 км/ч в населено място, но то отпадна, макар че на първо четене в парламента получи подкрепа.

Периодично, както последно в София миналия месец, има и полицейски акции срещу организирането на незаконни гонки. Но след това всичко си продължава постарому. Липсва последователност, често липсва и реално прилагане на предложените мерки. Няма как да не си зададем и въпроса дали е поради немощ на всички по веригата да си свършат работата или има друга причина, за да се симулира активност на парче, без реално да се предприемат реални действия.

Разбира се, никой не очаква полицията да бди денонощно на всяка малка уличка, това е практическо невъзможно. Но да вземем за пример столицата ни – булевардите, на които се провеждат подобни състезания, са няколко, добре известни на всички, най-вече на органите на реда. Напълно логично е там да има постоянен контрол в късните часове, когато скучаещи младежи се силят по дългите прави отсечки, застрашавайки живота на други хора.

Темата как да се ограничат гонките, защото явно звучи немислимо – поне на този етап - да бъдат спрени, е от години. Идеята за по-високи санкции, дори и затвор за участващите в тях, среща повече скептицизъм, отколкото предложенията да се свалят номерата на автомобилите и да се спират от движение – макар че и срещу тези мерки винаги има протестиращи. Въобще, стигне ли се до идеята за отнемане на автомобил, се надига една мощна вълна от стотици възмутени, за които притежанието на МПС е по-жизненоважно и от храната. Буди недоумение и обстоятелството, че явно виждат себе си като нарушители. Или по-точно, са ежедневни нарушители, които неминуемо ще попаднат под ударите на закона в подобни случаи.

А за намаляването на гонките, отлична работа ще свърши постоянното присъствие на един или дори два полицейски патрула на булевардите, използвани късно вечер за писти. Много повече, отколкото непрекъснатите нови идеи какво да се направи, които често остават само предложения, често не се осъществяват или просто нямат нужния ефект.