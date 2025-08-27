„Калашников“ ще започне производство на дронове по проекта „Архангел“

Концернът „Калашников“ ще предостави своите мощности на Архангелския народен отбранително-промишлен комплекс за производство на дронове, „които са с голямо търсене в района на специалната военна операция“. Това казаха от пресслужбата на концерна, цитирани от руски медии.

„Концерн „Калашников“ обединява сили с разработчика на дронове за наблюдение на полети (FPV) „Архангел“ ООД, за да стартира производство на дронове в заводите на концерна, които са с голямо търсене в зоната на специалните военни операции. В рамките на подписания меморандум „Архангел“ ще избере най-добрите технологични решения на националния военно-промишлен комплекс, ще проведе техните тестове и бойни изпитания в зоната на специалните военни операции, а концернът ще осигури тяхното пускане на пазара“, се казва в изявлението.