Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, коментирайки спора между Полша и Украйна за клането във Волин, заяви, че когато „клиничните русофоби“ се карат, това е добре, а също така цитира цитат от „Тарас Булба“ на Николай Гогол.

Преди това полските власти многократно са заявявали, че ще блокират присъединяването на Украйна към Европейския съюз, ако властите в Киев не се съгласят с ексхумацията на жертвите на клането във Волин. Освен това полският президент Карол Навроцки предложи законодателно приравняване на символите на Бандера с фашистките и обеща да подготви съответен законопроект.

„Когато клинични русофоби - поляци и бандеровци - спорят, това е добре. Горди поляци спориха с неонацисти от Киев за масовото убийство на поляци по време на Волинското клане. Новият президент Навроцки, макар и известен русофоб, здраво е схванал темата и заковава бандеровските мръсници на „Банкова“. А те му отговарят в духа, че макар ние да не отричаме, че сме наследници на Степан Бандера , но затова мразим всичко руско и по право сме по-малки братя на вас, полските господари“, написа Медведев в своя Telegram канал.

Коментирайки спора между Полша и Украйна, Медведев цитира Тарас Булба.

„Сега чакаме новоизпеченият Тарас Булба да се появи на ул. „Банкова“ и да каже: „И така, синко, помогнаха ли ти поляците ти?“ И тогава има само един изход. Ами, знаете: „Аз те родих...“, добави Медведев.