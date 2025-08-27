Кремъл: Дипломатическото споразумение изисква реципрочност от Украйна

Още по темата: Стив Уиткоф: САЩ искат да намерят подход за уреждане на конфликта в Украйна до края на годината 27.08.2025 07:11

Руските въоръжени сили нанасят удари само по военни и близки до военни цели

Русия остава ангажирана с разрешаването на конфликта в Украйна чрез политически и дипломатически средства, но това изисква реципрочност от Киев. Това каза пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщава руски медии.

„Руската страна запазва решимостта си да разреши украинския конфликт, за предпочитане чрез политически и дипломатически средства. Това, разбира се, изисква реципрочност от страна на Украйна“, обясни Песков.

"Руският президент Владимир Путин винаги заема много отговорна позиция, затова руските войски нанасят удари само по военни цели”, каза още Песков. „Нашите въоръжени сили – те нанасят удари по военни и почти военни цели. Това е позицията на президента - тя остава и със сигурност ще остане и занапред.”