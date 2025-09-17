ФСБ задържа шпионин от Африка, който е "предал данни" на Украйна за военни обекти в Астрахан

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) е задържала шпионин от Африка, който е предавал на Украйна данни за военни обекти в Астрахан. Това съобщава руска медия, позовавайки се на данни от ведомството.

Според пресслужбата, чужденецът е поддържал постоянен контакт с представители на Главната разузнавателна служба на Министерството на отбраната на Украйна. По негова задача роденият в Африка събирал и предаваше данни за военни обекти, разположени в Астрахан, за да бъдат използвани срещу Русия.

Следственият отдел на ФСБ на Русия по Астраханска област е образувал наказателно дело по признаци на престъпление, предвидено в член 276 от Наказателния кодекс на РФ (шпионаж). На чужденеца е наложена мярка за преследване под формата на задържане под стража.

От ФСБ съобщават, че специалните служби не намаляват активността си в търсенето на извършители на терористични актове и диверсии.

Преди това ФСБ заподозря 58-годишна жителка на Башкирия в изпращане на пари на украинска организация. Според данните на ведомството, в периода от декември 2022 г. до февруари 2025 г. жената е превела на "Всеукраинския духовен център "Възраждане" над 60 хиляди рубли.