Лебедев: Руските сили нанесоха удар по завод, произвеждащ системи за насочване на ракети за ВСУ

Руските войски нанесоха удар по завод в област Черкаски, произвеждащ системи за насочване на ракети, съобщава координаторът на съпротивата в Николаев Сергей Лебедев, предават руски медии.

"Смела" – серия удари, след първите експлозии изчезна електроенергията. Експлозиите се чуваха в посока радиоапаратурния завод "Оризон". Заводът е специализиран в производството на радиотехническо оборудване, средства за обективен контрол за БпЛА, системи за насочване на ракети. След нощните удари територията между улиците Мазура и Промишлена е оградена, на работниците на завода "Оризон“ и съседния завод за метални изделия е даден почивен ден до специално разпореждане“, заявява той.

Лебедев уточнява, че "Смела" е голям логистичен център за доставка на военна техника и оборудване на ВСУ в посока Запорожие и Донецк. "Войските атакуваха и района на завода за ремонт на тепловози, цех за сглобяване на БпЛА и авиационна база в Полтавска област, железопътна гара в Кировоград.

В района на ТЕЦ Кропивницки се вижда дим", добавя Лебедев.

През нощта в областите Черкаска, Полтавска и Кировоградска беше обявена въздушна тревога.