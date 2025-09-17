Русия тества нови комуникационни терминали, след като Starlink постави украинския фронт на „пауза“

Русия е тествала новоразработени сателитни комуникационни терминали по време на съвместните военни учения с Беларус „Запад-2025“, според снимки, публикувани от беларуското Министерство на отбраната на 14 септември, съобщава Newsweek.

Новите комуникационни терминали, обозначени като системите „Квадрат“ и „Спринт“, бяха внедрени, за да се осигурят сигурни комуникации за регионалните съвместни сили.

И двете системи са нови попълнения в арсенала на руската армия, но украинските анализатори на отбраната отбелязаха, че „Спринт“ всъщност е терминалът „Спирит-030“ с нова „презентация“.

Въпреки че официалните спецификации остават класифицирани, Spirit-030 е описан като компактно устройство с размерите на куфар и сгъваема антена, която осигурява стабилна комуникация с командните пунктове на подразделението.

В отворени източници няма технически подробности за терминала "Kvadrat", въпреки че снимките показват устройство, което визуално наподобява увеличена версия на терминалите Starlink на SpaceX, според Militaryi.

За разлика от по-малкия Spirit-030, Kvadrat е способен да предава големи обеми данни между формирования на ниво полк или дивизия, поддържайки множество комуникационни системи, защитена електронна поща и видеоконферентна връзка.

Преди това руски разработчици в областта на отбраната представиха нова система за дронове, която може да се управлява чрез терминали на Starlink или мобилни мрежи, въпреки факта, че услугата официално не е налична в Русия.

Компанията обяви, че е имало глобално прекъсване на сателитния интернет Starlink в световен мащаб и че мрежите постепенно се възстановяват.

Прекъсванията продължиха половин час, но те демонстрираха, че фронтът „затваря“ без Starlink, защото той е основното средство за комуникация и контрол на бойното поле.

Системите на Илон Мъск се използват активно както от украинските, така и от руските военни, като са един от ключовите инструменти за контрол.

Имаше прекъсвания на Starlink, продължаващи от два до пет часа. За да осигури продължаването на войната, Русия разработи свои собствени системи, като например „Расвет“, чието внедряване е планирано за края на тази година.