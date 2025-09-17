МО на Русия: Руски войници унищожиха самоходното оръдие Paladin на ВСУ

Военнослужещи от Южната група войски унищожиха самоходна гаубица M109 Paladin на украинските въоръжени сили в района на Краматорск-Дружковка. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Камуфлираната самоходна установка на противника е била забелязана от разузнаване на 77-ми отделен мотострелков полк от Южната групировка войски. Координатите са били предадени на дронове FPV и артилерийски разчети, които са нанесли огневи щети на техниката. След масивен обстрел, боеприпасите са детонирали в 155-мм самоходна установка на противника“, се казва в доклада.

Екипажи на дронове FPV унищожиха и украински пикап.