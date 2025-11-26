Русия няма да прави никакви отстъпки, заяви Сергей Рябков

„Не може да се говори за никакви отстъпки или за отказ от ключови подходи“, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков по повод мирния план на Доналд Тръмп за прекратяване на руско-украинската война.

„Не може да се говори за никакви отстъпки или за каквато и да е предаване на нашите подходи към ключовите аспекти от решаването на предизвикателствата, пред които сме изправени, включително в контекста на Специалната военна операция (както Русия нарича войната си срещу Украйна - бел.ред.)“, каза Сергей Рябков пред РИА Новости.

Руският дипломат заяви още, че Москва не е готова публично да обсъжда подробностите на плана и, че няма да се поддава на "провокациите, които се появяват около този документ".

"Не сме готови публично да обсъждаме определени подробности, включително различни версии на този „мирен план“. В крайна сметка са необходими време и внимание, за да продължи диалогът. Готови сме за това", подчерта той.

В същото време Рябков подчерта, че Русия остава "ангажирана" с резултатите от срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска и ще продължи да действа в техните рамки.