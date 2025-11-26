По думите ѝ западните държави реагират нервно на инициативата за мир

Русия смята, че разрастващият се информационен шум около мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна е резултат от това, че събитията не се развиват според очакванията на „определена част от световното задкулисие“. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на радио „Спутник“, цитирана от руски медии.

По думите ѝ западните държави реагират нервно на инициативата за мир, защото са разчитали на „ескалация на кризата“, корупционни схеми и „повече жертви“.

„Когато нещо не върви по техния план, се включва шумът“, посочи тя.

Захарова обвини Запада, че използва политически и дипломатически акции не за да защити позицията си пред обществеността, а за да саботира възможно политическо уреждане и да манипулира ситуацията в собствен интерес. Според нея европейските чиновници „се мръщят“ всеки път, когато се споменат думи като „мирен план“ или „преговори“.

Захарова коментира изявленията на шефката на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в контекста на украинската криза.

"Това е абсолютна аморалност в поведението на хората, които сега управляват от името на западното малцинство. На тях им е абсолютно безразлично какво да кажат, стига да запълнят информационното пространство безотговорно в своя полза. Затова, веднага щом чуят думите "мирен план", "преговори", "контакти", започват да се мръщят."