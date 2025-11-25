Захарова: Европейските държави трябва да върнат активи на Русия, ако не искат да бъдат известни като крадци

Русия настоява европейските държави да върнат блокираните ѝ активи, иначе рискуват да „се прославят като европейски крадци“ и да получат „най-строг отговор“ за действията си. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в коментар по повод изказване на френския президент Еманюел Макрон, според когото правото да се разпорежда със замразените руски средства в Европейския съюз принадлежи на Европа, съобщават руски медии.

„Само Русия има право да решава съдбата на своите активи. Всеки, който незаконно държи средствата на Руската федерация, трябва да ги върне, ако не иска да бъде определян като европейски крадец и да получи най-тежкия възможен отговор за това престъпление“, написа Захарова в канала си в Telegram.

В последните месеци ЕС търси правни механизми за използване на замразените руски активи. Най-голямата част от тях – малко над 200 млрд. евро – се намират в клиринговата институция Euroclear в Белгия. Депозитарят нееднократно е предупреждавал, че евентуална експроприация може да доведе до ответни мерки от Москва, включително съдебни искове за изземване на европейски или белгийски активи в други части на света.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също подчерта, че Москва няма да остави без реакция опитите за конфискация на руски държавни средства.