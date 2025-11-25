НАТО засече митичния руски Ту-134УБЛ (СНИМКИ)

В началото на октомври самолети на НАТО прехванаха над Балтийско море рядък руски самолет Ту-134, съобщи във X Въздушното командване на НАТО.
Италиански изтребители Eurofighter Typhoon, разположени на авиобаза Емари в Естония в рамките на мисията за охрана на въздушното пространство, ескортирали няколко руски военни самолета извън района.
Сред прехванатите е бил тренировъчен Ту-134УБЛ, който се различава от стандартния Ту-134 с това, че е предназначен за подготовка на екипажи на стратегически бомбардировачи Ту-160 и за полети на Ту-22 на руския флот.
Анализатори отбелязват, че въпреки че самолетът може да се използва за превоз на VIP пасажери, неговата основна роля е военно-тренировъчна. В Русия в експлоатация има около 17 такива самолета, а на съхранение – още около 25.
Over the last week 🇮🇹 jets deployed at Amari 🇪🇪scrambled to intercept multiple 🇷🇺 assets. NATO Air Policing in the Baltic region ensures security of @NATO airspace under Eastern Sentry#EasternSentry is enhancing flexibility and strength to NATO's posture on the eastern flank pic.twitter.com/UElLnTi7VJ— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) November 21, 2025