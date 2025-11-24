Игор Грецки: След Путин ще дойде нов Путин

Той няма да допусне появата на нов Горбачов

Политологът Игор Грецки, научен сътрудник в Международния център за отбранителни изследвания, коментира пред Deutsche Welle стратегията на Путин и перспективите за сигурността в Европа. Според него руският президент укрепва властта си чрез лоялни кадри, които са готови да защитават режима и се мотивират от пари и власт. „След Путин ще дойде нов Путин. Той няма да допусне появата на нов Горбачов“, заяви Грецки.

По отношение на възможността Русия да нападне страна от НАТО като Естония, Грецки отбелязва, че Кремъл действа по друга схема: първо търси вътрешни кризи и парализа на политическите решения, преди да използва военна сила.

„Естония не е такъв случай – има армия, политическо ръководство и съюзници“, обяснява той. Макар някои по-възрастни руски общности в страната да проявяват симпатии към Путин, младите естонци са лоялни към ЕС и ценят европейските ценности.

Грецки е критичен към представата, че Европа може да влияе върху политическите процеси в Русия. Той посочва примера с Грузия – въпреки европейската подкрепа, страната не се демократизира според очакванията.

„Сигурността на Европа зависи от собствените ѝ отбранителни ресурси и подкрепата за Украйна, а не от промяната в Русия“, подчертава той.

Според него руската опозиция, включително емигрантската, няма реални инструменти да промени властта. „Тези хора ще бъдат бързо маргинализирани от институционалните играчи и службите за сигурност“, обяснява Грецки.

Експертът отбелязва, че в Русия се наблюдава „нормализация на насилието“- голяма част от населението възприема войната като нормална и това подкопава шансовете за развитие на демократично общество. „

Това е една от причините след този Путин да дойде друг Путин“, добавя той.