Руски технологичен шеф: Нов AI клуб ще даде сила, сравнима с ядрената

Русия не е изложена на риск от „AI балон“

Изкуственият интелект ще окаже влияние, равностойно на това на ядрената технология, върху страните, които успеят да излязат напред сега, заяви висш руски мениджър в областта на изкуствения интелект, като им даде превъзходство през този век, съобщава Reuters.

Александър Ведяхин, първи заместник-изпълнителен директор на Сбербанк, която се превръща от голям кредитор в технологичен конгломерат, фокусиран върху изкуствения интелект, заяви пред Ройтерс, че е постижение, че Русия се нарежда сред седемте страни с местен изкуствен интелект.

„Изкуственият интелект е като ядрен проект. В световен мащаб се появява нов „ядрен клуб“, в който или имаш свой собствен национален голям езиков модел (LLM), или нямаш“, заяви Ведяхин в интервю по време на ежегодната руска конференция AI Journey.

Русия трябва да има поне два или три оригинални AI модела, а не „преобучени чуждестранни модели“, за използване в чувствителни области като онлайн публични услуги, здравеопазване и образование, каза той.

„Невъзможно е да се качи поверителна информация в чужд модел. Това просто е забранено. Ако се направи, ще доведе до много неприятни последствия“, каза Ведяхин.

Президентът Владимир Путин заяви миналата седмица, че местните AI модели са жизненоважни за запазването на руската суверенитет. Сбербанк и технологичната фирма Yandex водят усилията да настигнат американските и китайските си конкуренти.

Ведяхин заяви, че Русия ще се бори да се изравни с лидерите в областта на компютрите,

особено поради западните санкции, които ограничават достъпа до технологии, и че разликата вероятно ще се увеличи.

Ведяхин добави, че САЩ и Китай са пред останалите членове на клуба, включително Русия, с около шест до девет месеца, и че членството е ефективно закрито.

„В тази надпревара всеки ден е важен, но тези, които не са започнали, изостават от лидерите с много повече от един ден с всеки изминал ден. За тези, които решат да се присъединят сега, това ще бъде изключително скъпо, почти невъзможно“, каза той.

Ведяхин заяви, че GigaChat 2 MAX LLM на Сбербанк е сравним с ChatGPT 4.0, а новият GigaChat Ultra Preview е на нивото на ChatGPT 5.0.