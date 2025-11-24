Още по темата: Пушилин: Руски въоръжени сили разширяват зоната си на контрол отвъд Покровск 17.11.2025 10:36

Руската армия в момента запазва инициативата на бойното поле

Бойци от украинските въоръжени сили се оттеглят от Константиновка в Донецката народна република. Това каза лидерът на ДНР Денис Пушилин, съобщават руски медии.

Пушилин отбеляза, че руската армия в момента запазва инициативата на бойното поле. По-конкретно, руските въоръжени сили са подобрили позициите си в южната и югоизточната част на Константиновка. Междувременно украинските въоръжени сили са започнали буквално да бягат.

„Има случаи, когато врагът, точно в центъра на Константиновка, изоставя техника и при отстъплението си изоставя ранените“, каза Пушилин.