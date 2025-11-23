Украйна удари ТЕЦ в Московска област (ВИДЕО)

Украински дронове поразиха важна топлоелектрическа централа в Московска област рано тази сутрин. В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности, съобщи губернаторът Андрей Воробьов.

"Тази сутрин беше извършена атака с дронове срещу Шатурската ТЕЦ. Част от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на централата. На обекта възникна пожар, който вече е локализиран. Службите за справяне с извънредни ситуации продължават да работят", написа в канала си в "Телеграм" Воробьов.

Губернаторът отбеляза, че електроснабдяването в града не е нарушено, а превключването към резервните линии е извършено оперативно. В района са изпратени мобилни блок-модулни котелни инсталации, за да поддържат топлоснабдяването, докато ситуацията бъде напълно стабилизирана.

Съобщава се също, че летище Жуковски е преустановило дейността си.

Шатурската ТЕЦ се намира на около 120 км източно от Кремъл. Тя е една от най-старите електроцентрали в Русия. Построена през 1925 г. Първоначално е работила на торф, сега основният вид гориво е природният газ. Инсталираната електрическа мощност е 1500 мегавата. Централата участва в осигуряването на електроенергия и топлина за Московска област.