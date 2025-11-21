Четири години след представянето, руснаците планират първия полет на Су-75

Русия разкри колко прототипа на Су-75 „Checkmate“ се строят и кога самолетът, представен през 2021 г., ще се издигне за първи път.

На авиошоуто в Дубай през 2025 г. в ОАЕ, главният тестов пилот на АД „Сухой“ Сергей Богдан заяви пред руските медии кога най-новият руски изтребител Су-75 „Checkmate“ ще извърши първия си полет. Съобщава се, че два прототипа са почти готови и се подлагат на финална подготовка, пише военното издание Defense Express.

Първият е предназначен за наземни тестове, докато вторият е предназначен за първоначални полетни тестове. Плановете за изграждане на тези два прототипа през 2025 г. бяха обявени по-рано през февруари.

Главният пилот отбелязва, че първият полет е планиран да се състои в началото на 2026 г. Су-75 беше представен за първи път през 2021 г. По това време беше заявено, че е разработен за една година. Първият полет през 2026 г. ще отбележи шест години от началото на разработването на Су-75 Checkmate.

Въпреки това, дори първият полет да се състои следващата година, това не означава, че серийното производство ще започне скоро. Заслужава да се отбележи, че Су-57 е излетял за първи път през 2010 г., влезе в серийно производство едва през 2019 г. и все още се усъвършенства.

Ключовият проблем, който възпрепятства серийното производство на Су-75, е просто малкото търсене за него. Су-75 е разработен специално за износ в страни от Африка и Азия, но въпреки това не е предизвикал особен интерес.

Специална безпилотна версия на Су-75 също беше демонстрирана на авиошоуто в Дубай през 2025 г.

Патент за такъв дрон беше подаден още през 2023 г., заедно с два други варианта. Освен това, чрез използването на подвижна секция на пилотската кабина беше постигната и опционална пилотирана конфигурация.

Су-75 е първият едномоторен изтребител, произведен от Русия от дълго време. Последният беше МиГ-23, последван само от двумоторни самолети, базирани на Су-27. Освен това, Су-75 е вдъхновен от концепцията Northrop MRF-54E от 90-те години на миналия век, разработена успоредно с YF-23, конкурентът на YF-22, който по-късно се превърна в F-22 Raptor.

Той има следните характеристики: максимално излетно тегло от 18 тона, включително 7,4 тона бойно натоварване, далечина на полета до 2900 км, скорост на полета от около 1,8 Маха (2200 км/ч) и практичен таван от 16,5 км. Оборудван е с радар с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA).