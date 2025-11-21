"Не коментираме течове по медиите": Москва няма "официална информация" за мирния план на САЩ

Русия ще отговори на американския план за уреждане на конфликта в Украйна, след като получи официална информация, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Коментирането на изтичания на информация, които са по своята същност противоречиви и понякога съдържат взаимно изключваща се информация, е, според мен, неблагодарна задача. Ако има официална информация, ако има материали, предадени по съответните канали, ние винаги сме отворени за работа“, каза тя пред репортери в Москва.

Захарова отбеляза, че „от няколко дни западните медии представят течове на проекти – както и да се наричат ​​– от американски характер, в различни стилове".

„Установихме канали за комуникация с Вашингтон. Не сме получили никаква информация, планове или проекти от Държавния департамент“, отбеляза говорителят на руското дипломатическо ведомство.

„Отворени сме да обсъждаме въпроси, свързани с разрешаването на ситуацията в Украйна, които са били и продължават да бъдат част от нашия диалог на различни нива“, увери Захарова. Тя също така повтори: „Не сме получили никаква информация, от публикуваната в западните медии“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че САЩ все още не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна.

Песков заяви, че Русия все още не е получила нищо официално от САЩ относно 28-точковия план на Вашингтон за прекратяване на войната и добави, че неговата страна е отворена за преговори.