Още по темата: Герасимов докладва на Путин: Русия превзе Купянск 20.11.2025 20:50

Съвсем наскоро имаше 18

Руският президент Владимир Путин обяви, че руските войски са блокирали големи сили на украинските въоръжени сили – приблизително 15 батальона – в Купянска област. Държавният глава направи това изявление по време на среща в един от командните пунктове на „Запад“.

„Съвсем наскоро имаше 18, а сега има приблизително 15 батальона“, уточни Путин по време на среща на един от командните пунктове на групировката „Запад“.

Освен това Путин поиска от командира да докладва за оперативната обстановка в Купянска посока и на левия бряг на Оскол, включително в района Купянск-Узлова.

Късно в четвъртък вечерта стана известно, че президентът е посетил командния пункт на Западната група войски. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов се срещна с върховния главнокомандващ на командния пункт.