Supercam S180: Руският „тайнствен“ разузнавателен дрон, дебютира на авиошоуто в Дубай

Руският производител на дронове „Беспилотные системы“ представи за първи път новия си разузнавателен безпилотен летателен апарат Supercam S180 на авиошоуто в Дубай, проведено от 17 до 21 ноември в ОАЕ. Компанията рекламира самолета като запълващ празнината между по-малкия си модел S150 и флагманската си платформа S350, пише Defense Express.

La Russie dévoile son nouveau drone Supercam S180 au Dubai Airshow 2025



Présenté pour la première fois aux Émirats arabes unis, le Supercam S180, dernier-né de la gamme de drones russes Supercam, se distingue par sa vitesse, sa discrétion et ses capacités de reconnaissance.… pic.twitter.com/RL3UqWf3a5 — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) November 17, 2025

Въпреки демонстрацията, съобщението е съпроводено с неясни технически подробности и съмнителни твърдения, типични за последните опити на Русия да предлага на пазара „иновативни“ технологии за дронове.

Системата S180 е изградена по конфигурация с летящо крило и е предназначена единствено за разузнавателни мисии. Според производителя, тя може да остане във въздуха до два часа. Освен това обаче компанията не е разкрила ключови характеристики, оставяйки важни данни като оперативен обхват, товароносимост и действителна крейсерска скорост неизвестни.

Единственото конкретно сравнение, предоставено от руснаците, е, че системата S180 е уж по-бърза от по-голямата S350, която достига до 120 км/ч. Но без конкретни числа, тези твърдения дават малко представа за реалните ѝ възможности и затрудняват правилната оценка на това как безпилотният летателен апарат се вписва в настоящата динамика на бойното поле.

Най-забележителното и най-съмнително твърдение на производителя е, че системата S180 разполага с „режим на временно ускорение“. Според руски изявления, тази функция е предназначена да направи дрона недостъпен за FPV прехващачи срещу дронове. Компанията обаче не е изяснила как работи този така наречен ускорител, дали функцията е автоматизирана или се управлява ръчно, нито с колко всъщност може да се увеличи скоростта на дрона.

Тези неясни твърдения повдигат повече въпроси, отколкото отговори. Реалните прехващачи, използвани от украинските сили днес, могат да достигнат скорости доста над 300 км/ч, благодарение на леките си рамки и агресивните съотношения тяга-тегло. Без ясни данни за базовата скорост на системата S180 или за величината на нейното ускорение, е трудно да си представим как тази „нитро система“ би позволила на дрона надеждно да избягва такива високоскоростни заплахи.

Дори и да съществува временно увеличение на скоростта, е малко вероятно то да се превърне в технология, променяща играта. Операторите на FPV системи срещу дронове могат да адаптират тактиките за взаимодействие, да преследват от оптимални ъгли или да използват стратегии за прихващане на множество дронове, които минимизират въздействието на краткосрочните пикове на скоростта. Само скоростта рядко компенсира предвидимите траектории на полета или слабата ситуационна осведоменост.

Въпреки това, функцията за ускорение на системата S180, ако работи както е рекламирано, би могла да усложни работата на операторите на дронове-прехващачи в определени ситуации, особено по време на преследвания на дълги разстояния или в условия, където времето за реакция е ограничено.