Унищожаването на американски ракети ATACMS от руски зенитно-ракетни системи, които Въоръжените сили на Украйна ВСУ се опитаха да използват, за да ударят Воронеж, е удар по имиджа на производителя на тези ракети. Това заяви заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части "Ахмат“ на руското Министерство на отбраната, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, предават руски медии.

"Мисля, че те отдавна искат да нанесат този удар дълбоко в Русия. Много голямо предимство за нас е, че всички тези прехвалени ракети ATACMS бяха свалени, преди да достигнат целите си. По този начин ние вече демонстрирахме, че нашите зенитно-ракетни системи С-400 са много мощна система, непробиваема за тези ракети. Затова смятам, че украинците нанесоха удар по имиджа на производителя на тези ракети и в този случай не мисля, че ще бъдат похвалени“, заяви руският военен.