Руски С-400 прехванаха атаки ATACMS, поразени са украински пускови установки

Още по темата: МО на Русия: Руски системи за ПВО свалиха четири ракети ATACMS и 93 украински дрона 19.11.2025 12:06

Според доклад на представители на руското Министерство на отбраната, руските системи за противовъздушна отбрана С-400 са прихванали четири балистични ракети, изстреляни от украински армейски подразделения срещу град Воронеж, съобщава Military Watch Magazine.

Ракетите са били изстреляни от доставените от САЩ армейски тактически ракетни системи (ATACMS), като част от първия известен удар по международно призната руска територия с помощта на тези системи. Разширяването на атаките с балистични ракети с помощта на тези системи, на което Вашингтон отдавна се противопоставяше, беше интерпретирано от анализаторите като част от усилията на страни от целия западен свят да окажат натиск върху Русия да прекрати военните действия при условия, благоприятни за западните интереси.

Системите С-400 са били използвани за прихващане на удари от ATACMS многократно, въпреки че доставените от САЩ ракетни системи също са постигнали редица успехи в унищожаването на компоненти от С-400.

След прихващането, отломки от свалените ракети са повредили покривите на Регионалния геронтологичен център във Воронеж, сиропиталище и частен дом, въпреки че не са причинили жертви сред цивилното население. Ракетите-носители, използвани за организиране на атаката, впоследствие са били разположени в Харковска област на Украйна, близо до село Волоская Балаклея, и са били унищожени с неизвестни средства. Освен осигуряването на защита срещу атаки с балистични ракети, системите С-400 са били обстойно тествани в бой срещу широк спектър от цели, включително изтребители и крилати ракети. През август беше потвърдено, че системите са били използвани и за сваляне на ракети земя-въздух от американската система MIM-104 Patriot, изстреляна от украинските ВВС.

С-400 беше тестван за първи път в бойни действия през февруари 2022 г. в първите дни на пълномащабните военни действия между Русия и Украйна, като системите използваха екстремните си обсеги на поражение, за да свалят изтребители дълбоко във враждебна територия.