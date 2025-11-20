Русия насочи хиперзвуковите си ракети „Циркон” срещу Украйна

Тя представлява сериозна заплаха за военноморските сили на НАТО

Руската хиперзвукова ракета „Циркон” е създадена като противокорабна ракета, но Кремъл се опитва да я усъвършенства, за да може да се използва и срещу наземни цели.

Русия е лидер в света по отношение на използваемите хиперзвукови оръжия. Едно от тези оръжия е хиперзвуковата противокорабна ракета 3M22 „Циркон“. Въпреки че тази ракета е проектирана за военноморско използване – за да прониква с висока скорост през защитните мрежи на западните ударни групи на самолетоносачи – доклади сочат, че една от ракетите наскоро е била използвана от руските въоръжени сили в наземна атака срещу района на нос Чауда срещу украинските сили, пише The National Interest.

Целевият регион беше Суми в североизточна Украйна. Ударът беше описан като насочен срещу „критични инфраструктурни съоръжения“.

Защо Русия изважда хиперзвуковите си ракети точно сега?

В действителност, изстрелването на това оръжие във войната не беше с цел да се атакуват украински цели. Вместо това, то представлява задкулисен начин за тестване на оръжието в реални бойни условия. Освен това, то показва изключителната гъвкавост на руската система „Циркон”.

Използването на хиперзвукова ракета като „Циркон“ в сухопътна роля представлява предизвикателство за украинската и НАТО въздушната отбрана. Това допълнително усложнява и цялостните ракетни отбранителни способности на Украйна. Повечето хиперзвукови оръжия могат да маневрират радикално по целия си път до целта, за да избегнат усъвършенстваните системи за въздушна отбрана, което ги прави изключително трудни за прихващане. Разбира се, тъй като тази противокорабна ракета се използва и изстрелва от земята срещу други наземни цели, е възможно да има някои компромиси по отношение на ефективността и/или целеуказването.

Все пак фактът, че Русия явно пренасочва морско оръжие за наземна атака, ни напомня, че съвременните оръжия са все по-многофункционални. За Съединените щати и техните съюзници това означава, че оценката на заплахите трябва да бъде динамична: оръжията могат да се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Какво трябва да знаете за руската ракета „Циркон“

Руската „Циркон“ е хиперзвукова крилата ракета, задвижвана от скрамджет, разработена от NPO Mashinostroyeniya за руския флот. Основният й дизайн е като противокорабна ракета, предназначена да проникне в системите за противовъздушна отбрана на САЩ, като „Aegis“. Сега е установено, че втората ѝ роля е като оръжие за наземни удари.

Тези ракети вероятно могат да достигат скорости от Мах 6 до Мах 8. Повечето западни източници посочват, че обхватът на оръжието е между 500 и 750 километра, в зависимост от профила на полета.

„Циркон” е проектиран изрично, за да преодолее съществуващите противовъздушни отбрани на ВМС на САЩ. Оръжието е твърде бързо, за да може SM-2 или SM-6 да го прихванат надеждно. То е и по-трудно за откриване, отчасти поради плазмената си обвивка при високи скорости на Мах. Оръжието принуждава военните стратези на НАТО да преосмислят разстоянията на безопасност на самолетоносачите, да подобрят радарната дискриминация и да ускорят интерцепторите във фазата на плаване.

„Циркон” е най-модерната хиперзвукова крилата ракета, разработена от Русия. Тя представлява сериозна заплаха за военноморските сили на НАТО, въпреки че все още е прототипна система, която се тества. Това е знак, че Русия преминава от престижни оръжия към практични оръжия за бойното поле, което има зловещи последствия за Украйна.

Брандън Дж. Уейхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.