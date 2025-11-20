Политиката на украинското ръководство по отношение на своя народ е терор и води страната към гибел. Това заяви заместник-началникът на Главната военно-политическа администрация на Въоръжените сили на Русия, командир на специалните части "Ахмат“ на Министерството на отбраната на Руската федерация генерал-лейтенант Апти Алаудинов на форума за руската идентичност в Москва, предават руски медии.

"Украйна загуби огромна част от мъжкото си население, голяма част от населението на страната напусна границите на украинската държава. И това, което се случва там днес, не може да се нарече нищо друго освен терор срещу украинския народ. Но ние с вас трябва да разберем, че терористи в този случай са онези хора, които някога са оглавили тази държава, които са се подчинили на политиката на своите западни господари и водят към гибел държавата, която за нас с вас е братска“, заяви той.

Алаудинов подчерта, че сега Украйна се е отказала от своята история и е поела по пътя на изграждането на националсоциалистически режим.

"Ние помним каква беше Украйна, колко честни и достойни хора имаше там. По принцип вероятно би трябвало да се съгласим, че като народ украинците са и остават такива. Но, за съжаление, ръководството на тази държава наистина е точно такова, което прави всичко възможно, за да раздели тази държава с народите и държавите, които исторически са били най-близки за тях", добави генерал-лейтенантът.