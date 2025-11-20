Президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск от началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската Федерация (ВС РФ) Валери Герасимов, предават руски медии.

"Войските на „Запад“ освободиха град Купянск“, каза началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов.

След превземането на Купянск, части от групировката войски „Запад“ продължават да унищожават формирования на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на левия бряг на река Оскол, добави Герасимов.

Освен това началникът на Генералния щаб на ВС РФ докладва, че войските на страната контролират повече от 80% от територията на Волчанск.