Още по темата: Беларуските ВВС получават подобрени изтребители Су-30СМ2 19.08.2025 11:45

Многоцелеви изтребители Су-30СМ2 успешно се използват в специални военни операции, като вече са унищожили стотици различни цели. Сред унищожените цели са пускови установки на американските зенитно-ракетни системи Patriot, според корпорация „Ростех“, цитирана от руски медии.

Обединената самолетостроителна корпорация, част от „Ростех“, наскоро достави нова партида от тези бойни самолети на Министерството на отбраната. Доставката потвърждава активното попълване на военния инвентар със съвременна авиационна техника.

Държавната корпорация подчерта, че изтребител Су-30СМ2 се отличава с отлична маневреност и високи летателни характеристики. Основното му предимство е широката гама от оръжия, включително ракети с голям обсег.