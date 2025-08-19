Беларуските ВВС получават подобрени изтребители Су-30СМ2

С двигатели на Су-35 и 3D векторно управление на тягата

Беларуските военновъздушни сили получиха нова партида изтребители Су-30СМ2 от Русия, с което се съобщава, че е изпълнен договор, подписан за 12 самолета. Су-30СМ2 е единственият постсъветски клас изтребители, закупен от страната, и според съобщенията е бил избран, за да осигури високи нива на оперативна съвместимост с руските Въздушно-космически сили и подразделения на руския флот, които разполагат самолетите в значителен брой както на континента, така и в Калининград, пише Military Watch Magazine.

Началникът на щаба и първи заместник-началник на авиационни операции на беларуските военновъздушни сили полковник Андрей Рачков подчерта, че Су-30СМ2 осигурява значителен скок в бойните способности спрямо предишните изтребители на страната, с почти троен обсег на откриване на по-ранния Су-30, както и нова авионика и подобрени навигационни системи, позволяващи операции, независими от спътниково насочване. Самолетът разширява възможностите на Беларус за удари с набор от усъвършенствани прецизно насочвани боеприпаси, които не са съвместими с по-старите съветски изтребители МиГ-29 и Су-27.

Беларус поръча дванадесет изтребителя Су-30СМ по договор за 600 милиона долара, преди условията на договора да бъдат променени, за да бъде закупен по-мощният вариант Су-30СМ2. Вариантът Су-30СМ2 е оборудван с двигателя АЛ-41Ф-1С, който задвижва изтребителя за превъзходство във въздуха Су-35, и има ниво на мощност и горивна ефективност, по-съпоставими с тези на двигателите от ранно пето поколение, като например американския F119, задвижващ изтребителя F-22. Двигателите осигуряват на Су-30СМ2 най-големия обсег на полет от всички изтребители, въоръжени от европейска държава, както и най-високите нива на маневреност благодарение на възможностите им за триизмерно векторизиране на тягата. Това се съчетава добре с вече високоманеврената конструкция на планера на изтребителя. Размерите на Су-30СМ му позволяват да интегрира и много по-голям радар от другите изтребители, разположени на континента, като размерът му е приблизително три пъти по-голям от този на AN/APG-81, носен от основния клас изтребители на НАТО - F-35A.

През май 2024 г. беларуските ВВС получиха партида от четири изтребителя Су-30СМ2, като се очаква първите четири изтребителя, построени по по-базовия стандарт Су-30СМ, също да бъдат модернизирани до стандарта СМ2. Закупуването на Су-30 позволява на беларуските ВВС постепенно да извадят от експлоатация приблизително една трета от флота си от изтребители МиГ-29, наследени от Съветския съюз, като съдбата на останалите подразделения, експлоатиращи МиГ-29, е несигурна. За да може по-голяма част от флота Су-30 да бъде разпределена на фронтова линия, беше потвърдено, че беларуските ВВС са въвели в експлоатация от склад един Су-27 , а именно двуместен Су-27УБ, който е значително модернизиран, за да служи като тренировъчен самолет за подготовка на пилоти за управление на Су-30СМ2. Многобройни доклади сочат, че Беларус планира да закупи руски лек изтребител от пето поколение, който да служи като част от комбинация високо-ниско заедно със Су-30, като такъв самолет в момента се разработва по програмата S-75 Checkmate.