Атина беше сред първите, които изпратиха оръжие и боеприпаси на Украйна

Гърция води провокативна и конфронтационна политика спрямо Русия. Русия ще отговори на решението на Атина да сътрудничи с Украйна в производството на безпилотни морски превозни средства. Това каза говорителят на Министерство на външните работи на Русия Мария Захарова в отговор на решението, обявено по време на внезапното посещение на украинския президент Володимир в Атина в неделя, според което Гърция и Киев ще разгледат възможността за съвместно производство и разгръщане на безпилотни морски превозни средства (UMV), съобщава To Vima.

„Атина беше сред първите, които изпратиха оръжие и боеприпаси на Украйна. Украинските въоръжени сили използват тези оръжия ежедневно срещу цивилни в Донбас, Запорожие, Херсон, Крим и други южни региони на страната ни. Всичко това се случва въпреки факта, че гърци живеят в тези региони от незапомнени времена“, каза Захарова. „Тази стъпка, както много други антируски действия от колективния западен свят, насочени към победа над Русия на бойното поле, беше надлежно оценена от нас и ще бъде последвана от подходящ отговор.“

Гръцкото външно министерство бързо отговори на коментарите на Захарова късно в четвъртък.

„Гърция винаги действа в международните си отношения с ангажимент към международното право и уважение към другите държави“, заявиха дипломатически източници. „Всяка държава има право да сключва междудържавни споразумения. Това е особено вярно, когато споразуменията гарантират енергийна достатъчност и сигурност, които са предпоставки за човешкия просперитет, какъвто е случаят със споразумението между Гърция и Украйна. Заплахите срещу суверенни държави се отхвърлят автоматично.“