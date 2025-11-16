Украйна ще получава втечнен природен газ от Гърция, за да покрие нуждите си през зимата, предадоха световните агенции и Укринформ, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който е в Атина, за да сключи споразумение на стойност 2 милиарда евро, като с това поставя началото на европейската си обиколка.

"Предстои плодотворна дипломация", написа Зеленски в платформата "Екс", под видеоклип, в който се вижда как той се намира във вагона на влак. Той оцени стойността на договора с Гърция на 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара), предаде БТА.

Предишното посещение на украинския президент в Гърция беше през август 2023 г.

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

Вносът на втечнен природен газ е необходим, за да компенсира недостигът в украинското производство в резултат на продължаващите руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура в страната. Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските ни партньори, подчерта Зеленски.

През последните няколко месеца Русия засили ударите си по електропроизводството, електропреносната мрежа и газодобивните съоръжения на Украйна в хода на продължаващата вече повече от три години и половина война, отбелязва Ройтерс.

"Днес вече сме подготвили споразумение с Гърция за доставки на газ за Украйна, което ще бъде още един маршрут за газови доставки, за да ще осигурим във възможно най-голяма степен доставките на газ през зимата", написа украинският президент в "Телеграм". "Вече имаме споразумения за финансирането на вноса на газ – и ще покрием близо 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара), необходими за него, за да компенсираме загубите в украинското производство, причинени от руските удари", подчерта той.

Зеленски уточни, че Киев е отпуснал средства за внос на втечнен природен газ, с помощта на европейските партньори и банки под гаранции на Европейската комисия (ЕК), както и от украински банки, като същевременно продължава да работи с американските си партньори, за да осигури пълно финансиране.

Украйна увеличава възможностите си за получаване на доставки на газ през зимата и чрез полските партньори, където си сътрудничи с Азербайджан и се надява да сключи дългосрочни договори, добави той.

Изявлението на Зеленски дойде малко преди очакваното му посещение днес в Гърция, откъдето той ще отпътува първо за Франция, а след това ще посети и Испания.