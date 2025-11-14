Анализатори на Defense Express обясниха как Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са напавили кръстоска между високо-фугасна авиационна бомба (КАБ) и двигателя на "ядрената“ балистична ракета "Точка-У“.

Според военният портал Defense Express, 19-та ракетна бригада "Свята Варвара“ е била единствената в Украйна, въоръжена с оперативно-тактически ракетни системи "Точка-У“. В началото на пълномащабното нахлуване те са били най-далечно обхватните оръжия на Украйна за удари по наземни цели.

ОТРК 9К79-1 "Точка-У“ със собствени ракети, базирани на ракетната част 9М79-1, може да поразява на обхват до 120 км, а вероятното кръгово отклонение е до 95 метра. Освен това, "Точка-У“ е обратно съвместима и с ракети, базирани на частта на ракетата 9М79 от по-старата версия на 9К79 "Точка“, които вече имат обхват от 70 км и вероятно кръгово отклонение от 150 метра.

Постепенно обаче запасите от ракети започнали да се изчерпват, затова украинските ракетни инженери намерили начин да увеличат боеприпасите си за "Точка-У“. Смята се, че "от съветско време много фабрични ракети без бойни глави (опашки) са останали в складовете за съхранение“. Така военните и инженерите са "успяли да заменят фабричната бойна глава с такава от високо-фугасна авиационна бомба, да проведат всички необходими тестове възможно най-скоро и да установят серийно производство на нови ракети за по-малко от месец“.

Анализаторите отбелязват, че подобна кръстоска между авиационна бомба и балистична ракета "звучи много интересно“. Те поясняват, че ракетата преди ОТРК се състои от бойна глава (вътре - бойна глава и някои сензори) и ракетна част (вътре - ракетен двигател, система за насочване, кормила и друга електроника). Те са свързани помежду си с шест специални болта и се съхраняват отделно в складове.

"Но очевидно ракетните инженери не са просто свалили бойната глава и са монтирали на нейно място авиационна бомба. В противен случай ракетата би имала напълно различна аеродинамика и едва ли би могла да достигне целта изобщо“, се казва в доклада.

По този начин, отбелязва военният портал, ракетните инженери верочтно са монтиралии авиационна бомба вътре в бойната глава - вместо щатния заряд.

"Изглежда, че ФАБ-500 е избрана за "нова“ бойна глава, поради сходната си маса с оригиналната. Размерът на ФАБ-500 М62 също би трябвало да се побере там, ако се премахне опашната ѝ част, което я намалява от 2,47 метра на 1,4 - 1,5 метра“, отбелязват анализаторите.

Същевременно, добавят те, може да възникне въпросът как инсталирането на ФАБ-500 вместо бойна глава ще помогне за преодоляване на недостига на самите ракети. Това е възможно, защото "Точка-У“ има много бойни глави за разлика от повечето нови модели. По-специално, осколочно-фугасни 9Н123Ф, касетъчни 9Н123К, химически 9Н123Г, 9Н123Г2-1, чието наличие е неизвестно, и ядрени 9Н39 и 9Н64.

Последните две са били прехвърлени на Русия по време на ядреното разоръжаване на Украйна през 90-те години. Но, вероятно, са били прехвърлени само те, без частта от ракетата 9М79 или 9К79-1, които са били съхранявани отделно. Тоест, определен брой излишни части от ракетата в неизвестно състояние е трябвало да останат в складовете, посочва парталът.

"Но тогава възниква следващият въпрос, откъде да се вземе свободната основна част, в която след това ще бъде монтирана авиобомбата. И тук, вероятно, можем да погледнем към учебни ракети от типа 9M79-UT или други основни части, чийто срок на годност е изтекъл, или такива, които просто не се използват по други причини“, се казва в доклада.

В същото време анализаторите подчертават, че всичко това е само предположение за това как ракетните инженери и инженерите като цяло в украинската армия биха могли да реализират това.

Те също така отбелязват, че в сравнение със стандартната осколочно-фугасна 9N123F, FAB-500 ще бъде по-мощна, защото при почти същата маса (482 кг и 500 кг), теглото на взривните вещества е много различно: 162 кг в сравнение с 300 кг. Не е известно обаче как подобна замяна ще повлияе на характеристиките, по-специално на обхвата и точността.

Реставрация на "Точка-У“

Военният експерт Михаил Жирохов отбелязва, че когато започва пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, са използвани всички по-нови ракети "Точка-У“, а военните не искали да използват по-старите от складовете, затова възникнала идеята да ги ''реанимират''.

Така възникна идеята да се използва 500-килограмова авиационна бомба като бойна глава. След реставрацията ракетите са били използвани известно време.

Според Жирохов, според информацията, с която разполага, "в момента няма "Точок-У“ на въоръжение в украинската армия“. Това е и една от причините, поради които тази кръстоска между у авиобомба и балистична ракета, да не се практикува от украинските ракетни инженери.