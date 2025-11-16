Торби с пари и златна тоалетна: Корупционната криза поглъща правителството на Зеленски

„Торби с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, обхванала правителството на Зеленски.“

С това заглавие влиятелното западно издание Financial Times публикува статия за корупционен скандал в Украйна, в който е замесен съюзникът на украинския президент Тимур Миндич. Бизнесменът и няколко служители са обвинени в пране на приблизително 100 милиона долара.

Украинските политици се готвят за нови разкрития за борба с корупцията от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), които биха могли допълнително да навредят на вътрешния кръг на Зеленски и да го „дестабилизират“, се казва в публикацията.

"Украйна стана свидетел на най-големия корупционен скандал от мандата на президента Володимир Зеленски, който обхвана най-близкото му обкръжение и доведе до оставки и нашумели политически изявления. Разследванията на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) предизвикаха значителен обществен отзвук и привлякоха вниманието на международни партньори, дестабилизирайки ръководството на Киев в критичен момент от войната".

През последната седмица разследващите разкриха множество доказателства, които станаха основа за мащабно дело за корупция. По време на претърсвания на елитни апартаменти в Киев, служители на реда откриха значителни суми пари в брой и луксозни предмети, включително златна тоалетна. Наред с това бяха разпространени и аудиозаписи на разговори между длъжностни лица, в които според разследващите са обсъждани механизми за пране на пари.

Според публикуваните факти, корупционните схеми са включвали процентни подкупи при сключване на договори в енергийния сектор. Това е представлявало заговор между длъжностни лица и бизнесмени за изнудване на 10-15% от стойността на договорите от националната ядрена компания.

НАБУ съобщи, че разследването е продължило петнадесет месеца. Детективите са записали повече от хиляда часа телефонни разговори. Материалите се отнасят до споразумения с изпълнители, които са изградили защитни съоръжения за енергийна инфраструктура срещу руски ракетни атаки и атаки с дронове.

„Анализатори и политици отбелязват, че новите разкрития биха могли допълнително да дестабилизират Володимир Зеленски “, добавя FT. Според изданието, разследването за корупция в държавната компания "Енергоатом" е „шокирало“ украинците.

Случаят е свързан с Тимур Миндич, съсобственик на компания, свързана с дейността на президента. НАБУ съобщи, че Миндич е бил съорганизатор на схемата. В изявлението се казва, че той е контролирал работата на така наречената „пералня“, където са били изпирани незаконно получени средства. Според следователя Александър Абакумов, заподозреният е напуснал Украйна няколко часа преди началото на разследващите действия.

Разследващите съобщиха и за повдигнатото обвинение срещу бившия вицепремиер Олексий Чернишов. Според тях той е получил един 1,2 милиона долара и 100 хиляди евро. Чернишов отрича участието си. Материалите сочат, че министърът на енергетиката Светлана Гринчук не е пряко замесена в случая.

Изданието отбелязва, че самият Зеленски в крайна сметка е атакувал заподозрените по случая, „опитвайки се да защити президентството си“. Президентът обаче „много бавно и много зле се справя със скандала“, пише вестникът.

Реакцията на президента стана обект на обществено обсъждане. След първоначалните доклади Зеленски заяви, че подкрепя разследващите действия, но не обяви конкретни мерки. Решението за уволнение на министъра на правосъдието Герман Галушченко и министъра на енергетиката Светлана Гринчук беше взето по-късно, след публична критика и обявяването от премиера Юлия Свириденко за временното отстраняване от длъжност на двамата.

Организации за борба с корупцията и политически коментатори заявиха, че реакцията на президента не е била достатъчно бърза. Изпълнителният директор на Центъра за борба с корупцията Даря Каленюк отбеляза, че натискът върху НАБУ и САП остава значителен. Тя подчерта, че по-нататъшното развитие на ситуацията зависи от това дали президентът ще подкрепи независимите органи за борба с корупцията.

Позицията на Европа

Европейските партньори също изразиха своята позиция относно разследването. Посланикът на ЕС в Киев, Катарина Матернова, нарече ситуацията „силен сигнал, че независимите институции на Украйна работят“. Това беше важна оценка във външната политика, тъй като Европейският съюз многократно е подчертавал необходимостта от борба с корупцията като ключово условие за по-нататъшната интеграция на Украйна в европейските структури.

Във Висшия антикорупционен съд разследващите съобщиха, че бившият министър на отбраната Рустем Умеров може да е бил под влиянието на лица, свързани с това дело. Той не е обвиняем по делото и отрича всякакво участие. Политическите анализатори отбелязват, че по-нататъшният ход на разследването може да определи нивото на политическа стабилност в страната през следващите седмици.

Експерти твърдят, че разследването демонстрира способността на Украйна да поддържа независими институции дори по време на война. Представители на гражданското общество заявиха, че кризата може да бъде преодоляна, ако всички участващи органи спазват прозрачността и закона. Както отбеляза Анастасия Радина, председател на парламентарната комисия за борба с корупцията, украинското общество очаква по-нататъшни "конкретни резултати".