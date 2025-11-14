САЩ се отдръпват, НАТО показва мускули в Румъния

Провеждат голямо военно учение на Източния фланг в Европа с цел възпиране на руска агресия

800 американски командоси се прибраха в Кентъки

Лаура Каяли

В суровите, гористи планини на централна Румъния 5000 войници на НАТО се събраха, за да се преборят с условен враг. В това, което алиансът определи като “демонстрация на сила”, два френски хеликоптера Puma се спуснаха от облаците, прелитайки ниско над хълмовете, докато танкове и гаубици заемаха позиции, а изтребители и дронове се носеха по небето.

“Основната цел на сценария е възпирането”, каза генерал-майор Дорин Тома, командир на Многонационалната дивизия Югоизток на НАТО. Целта на това послание не е тайна: Русия на Владимир Путин.

Учението беше част от ежегодно учение, известно като “Дакийска есен” (Dacian Fall), но тазгодишното издание, което приключи в четвъртък, имаше допълнителна тежест. Като част от надпреварата на НАТО за укрепване на източния фланг на Европа, това се случва само няколко седмици след като Вашингтон обяви, че ще намали рязко броя на американските войски в Румъния - дори когато европейски служители по отбраната и разузнаването предупреждават, че Москва може да постави на изпитание решителността на алианса през следващите няколко години.

Румъния, която граничи с Украйна, Молдова и Черно море, е дом на няколко бази на НАТО. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., тя е домакин на многонационална бойна група на НАТО, водена от Франция, включваща Испания, Белгия и Люксембург.

През ноември Пентагонът заяви, че ще изтегли пехотна бригада от около 800 войници обратно в Кентъки от Румъния, тъй като американските военни преориентират фокуса си към вътрешни приоритети като защитата на границите и Индо-Тихоокеанския регион. Около 1000 американски войници ще останат в страната, като част от двустранното споразумение за отбрана между Вашингтон и Букурещ.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, висши румънски служители и администрацията на Тръмп омаловажиха последиците от решението. Но държавният секретар по отбраната на Румъния Сорин Молдова наскоро заяви пред POLITICO, че САЩ трябва да “отменят” изтеглянето на войските.

Учението бе предназначено да демонстрира, че съюзниците от НАТО са готови да работят заедно за укрепване на източния фланг и да разпространяват поуките от войната в Украйна.

В отговор на руската агресия, скоростта ще бъде от съществено значение. В едно от най-големите разполагания на френската армия, Париж прехвърли войски и военна техника в Румъния в рамките на 10-дневния срок. Съгласно изискванията на НАТО, Франция трябва да може да разположи бойно готова дивизия на източния фланг за 30 дни до 2027 г.

Следващата седмица се очаква Европейската комисия да представи предложение за облекчаване на движението на военен персонал и оръжия.

Войниците на място са разположили оборудване от целия алианс: немски Eurofighter, румънски F-16, ракетни установки High Mobility Artillery Rocket Systems, самоходни гаубици Caesar и противовъздушни отбранителни системи Mistral.

И дронове. Много дронове. За първи път в мащабно учение румънски военни офицери са тествали дронове Bayraktar TB2, произведени в Турция. Други безпилотни летателни апарати включват дронове, предоставящи информация за насочване на войските на земята, както и дронове самоубийци и FPV модели, широко използвани в Украйна.

Представители на НАТО силно желаеха да подчертаят, че САЩ не са напуснали страната. Американските войски осигуриха въздушна подкрепа за учението. “Ние сме тук като доброволен партньор и ще застанем до Румъния”, каза подполковник Кристофър Строуп от ВВС на САЩ.