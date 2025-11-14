ВСУ разкриха с какво са нанесени ударите по военноморската база "Новоросийск"

В нощта на 14 ноември украинските въоръжени сили нанесоха удари по военноморската база "Новоросийск" в Краснодарски край на Руската федерация, по нефтопреработвателна фабрика в Саратовска област и по склад за горива и смазочни материали в района на Енгелс.

Това потвърди пресслужбата на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в Телеграм.

Отбелязва се, че за унищожаването са използвани украински оръжия, по-специално крилати ракети „Нептун“ и ударни безпилотни летателни апарати от различни типове.

„Регистрирани са щети по ценна инфраструктура на пристанището и нефтения терминал „Шесхарис“ и пускова установка от системата за противовъздушна отбрана С-400 и хранилище за ракети, с последваща детонация и пожар. Размерът на щетите се изяснява“, отбеляза Генералният щаб.

Според пресслужбата, терминалът Шесхарис е един от най-големите комплекси за претоварване на нефт и нефтопродукти в южната част на Руската федерация. Той участва в осигуряването на доставки на въоръжените сили на държавата-агресор, които водят военни действия в Украйна.

Освен това е ударена и нефтопреработвателната фабрика „Саратов“ в Саратовска област на Руската федерация, като на територията на съоръжението са регистрирани експлозии и последващо пожари.

Предприятието участва в снабдяването на руската окупационна армия.

Генералният щаб съобщи, че е поразена и инфраструктурата на предприятието за съхранение на горива и смазочни материали „Завод „Кристал““ в Енгелски район на Саратовска област на Руската федерация. В района на целта са регистрирани експлозии, последвани от пожари на територията на съоръжението, снабдява с говори едноименната база на руската стратегическа авиация.