ВСУ удариха с дронове руската рафинерия в Саратов за 2-ри път за една седмица. В резултат на атаката нефтената рафинерия спря първичната преработка на петрол. За това съобщи Reuters, позовавайки се на два източника от индустрията.

Отбелязва се, че заводът може да остане затворен до края на месеца.

Генералнията щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха първо за ударите по руската рафинерия във вторник, 11 ноември. Тези атаки причиниха експлозии и пожар в района на съоръжението.

Губернаторът на Саратовска област съобщи за щети по гражданската инфраструктура. В резултат на атаката голям резервоар в завода се е запалил. Руската компания ''Роснефт'', която контролира завода, не е коментирала атаката.

"Източници съобщиха, че ударите може да са повредили инсталацията за първична преработка на петрол CDU-6, единствената инсталация за първична преработка в завода. Номиналният дневен капацитет е около 20 000 метрични тона или 147 000 барела петрол“, се казва в статията.

Авторите отбелязват, че през 2024 г. в Саратовската рафинерия са преработени 5,8 милиона тона петрол. В общата картина това е около 2,2% от преработката на петрол в Русия.

Удари по Русия

В нощта на петък, 14 ноември, бяха нанесени удари по обекти в Русия. Според Генералния щаб на ВСУ са използвани и ракети "Нептун“.

Военните съобщиха, че по време на атаката са били ударени корабната база Новоросийск в Краснодарския край (РФ) и други военни обекти.